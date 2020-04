MACHISMO: Homem agride esposa por deixar filho lavar à louça: “Isso é coisa de mulher”, alegou o suspeito

Bruno Felipe / Da Reportagem

A guarnição da Polícia Militar foi informada que no bairro Industrial, na rua LN 6, estava ocorrendo uma discussão entre um casal. A equipe se dirigiu até o endereço informado e ao chegar no local avistaram a vítima na frente da residência. Em conversa com a mesma, ela relatou que estava em casa e que por um certo momento seu filho de 05 anos resolveu brincar de lavar louças na pia da cozinha e que o suspeito ao ver tal situação não gostou e começou a agredi-la, primeiro verbalmente, pois dizia que “homem não tem nada que lavar louça não, isso é coisa para mulher”.

Em seguida, ele começou a agredi-la com socos e a vítima veio a cair no chão e segurou nas pernas do suspeito porém ele continuou com as agressões com chutes na região da cabeça deixando assim lesões na cabeça, no olho direito, vermelhidão no braço esquerdo, vermelhidão no tronco e na barriga da vítima. Perguntado onde o suspeito se encontrava, a vítima relatou que ele estava na casa do seu sogro.

A guarnição se dirigiu até a referida residência e o suspeito saiu na frente da casa bastante alterado. Diante dos fatos foi dado vós de prisão ao suspeito sendo que o mesmo resistiu à prisão sendo necessário o uso de força moderada para conter a injusta agressão do suspeito. Posteriormente a vítima foi conduzida até o COPOM juntamente com o suspeito para que fosse providenciado o Boletim de Ocorrências, posteriormente o suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para as providências que o caso requer.