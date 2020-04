Nova medida que proibi venda de produtos para consumo no local ainda não está valendo em Alta Floresta

Bruno Felipe / Da Reportagem

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) emitiu uma portaria que entrou em vigor nesta quarta-feira (01/04), com novas regras para comércios como mercados, restaurantes, padarias e farmácias, entre outros que permanecerão abertos para prestar serviços essenciais durante as medidas de prevenção ao novo coronavírus (Covid-19). Entre as novas exigências estão a higiene frequente dos locais e a limitação de entrada de pessoas nos estabelecimentos.

Na prática, permanece suspenso todo consumo de alimentos nos comércios. Restaurantes, padarias, e lanchonetes podem vender refeições e alimentos, desde que sejam para levar e consumir em casa. Também não poderão mais possuir mesas para uso dos clientes dentro dos comércios. As medidas evitam aglomeração de pessoas, contato com superfícies e utensílios de uso comunitário que podem estar contaminados. Entretanto, as medidas ainda não valem para o município de Alta Floresta.

A reportagem do Jornal O Diário entrou em contato com o Secretário de Saúde Marcelo Costa e segundo ele, um decreto será emitido para que as medidas passem a valer no município, mas não existe expectativas de quando será emitido. Enquanto isso, permanecem as medidas de prevenção já adotas desde os primeiros decretos municipais divulgados onde os estabelecimentos devem disponibilizar pia para lavagem de mãos para clientes e funcionários, com sabão líquido, papel toalha e lixeira com pedal. Os comércios devem ainda orientar os funcionários e colaboradores para que respeitem o que tem sido chamado de etiqueta de higiene e etiqueta respiratória, que são medidas simples que podem minimizar a transmissão de doenças infecciosas, como o coronavírus, principalmente durante os atendimentos ao público.