Mato Grosso registrou 06 mortes por dengue este ano

Aedes mosquito have noticeable white and black on their body and legs

De acordo com dados do Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde Mortes, o estado de Mato Grosso registrou 06 mortes por dengue neste ano. No mesmo período do ano passado, conforme levantamento da Secretaria de Estado de Saúde (SES), o Estado não confirmou nenhuma morte pela doença.

Além das 6 confirmadas até agora, uma morte por dengue segue em investigação. O Estado também tem comprovado um óbito por chikungunya. Em Alta Floresta, além da pandemia do novo coronavírus, o município enfrenta também uma epidemia de dengue. Somente nos três primeiros meses do ano, cerca de 250 casos foram confirmados pela Secretaria Municipal de Saúde. Segundo o coordenador do programa saúde na escola, Claudiomiro Vieira, em todo o ano de 2019, apenas 102 casos foram registrados.

No último boletim epidemiológico divulgado o bairro Jardim Panorama aparecia no topo com 12 focos registrados. Logo em seguida aparece o bairro Jardim das Flores com 05 casos registrados, Jardim Guaraná com 04 focos e o bairro Jardim Primavera e Setor F com 03 focos, cada. O levantamento da SES revelou que, de janeiro até a terceira semana de março, foram mais de 17,5 mil notificações por dengue, uma taxa de 523 casos a cada 100 mil habitantes. Em comparação com mesmo período do ano passado, houve um aumento de 333% nas notificações.