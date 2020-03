Academias de Alta Floresta se unem para conter coronavirus

Em mensagem distribuída pelas mídias, academias de Alta Floresta tomaram a iniciativa de fechar as suas portas a partir desta segunda-feira, 23, com previsão de retorno às suas atividades no dia de 30 de março. O motivo apontado é o “momento de extrema delicadeza por conta do corona vírus”, com o objetivo de “proteger nossos alunos”.

A decisão se deu no exato momento em que o Comitê de combate ao CIVID 19 (coronavirus) determinava o fechamento de todo o comércio, inclusive as academias, a partir do dia 21, sábado.

Por meio das mídias sociais, algumas academias fizeram aulas online para seus alunos, a exemplo da academia Poly Sports, arrancando elogios de seus alunos.

A academia Ritmus está aproveitando as suas páginas na internet para divulgar ações que são possíveis para conter o coronavírus, ficar em casa evitando assim a proliferação do vírus é uma das dicas mais valiosas apontadas pelos profissionais da saúde.