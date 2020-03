PANDEMIA DO CORONAVIRUS ATINGE ALTA FLORESTA: Eventos com aglomeração de pessoas, incluindo missas, sessões ordinárias e catequeses estão sendo suspensas no município

Bruno Felipe / Da Reportagem

Desde o início da semana, os Governos Federal, Estadual e Municipal estão articulando medidas para a prevenção do contágio do novo Coronovirus, a pandemia atual já afeta o município de Alta Floresta. Diversas unidades do Procon espalhadas pelo Brasil iniciaram uma operação especial com o objetivo de fiscalizar os preços praticados por estabelecimentos na venda de álcool gel 70%, uma vez que após a pandemia, muitas denúncias referentes a cobrança abusiva do produto foram registradas. De acordo com a Assessora Jurídica do Procon Dra. Érica Iocca, as fiscalizações estão sendo rigorosas, mas até o momento nenhuma farmácia ou outro estabelecimento comercial foi multado ou fechado, todos os locais averiguados estão vendendo os produtos dentro da norma.

Porém, alguns comércios já controlam a venda do álcool gel. Em um dos maiores comércios de venda por atacado do município, a venda de álcool gel está limitada para três unidades por CPF, segundo a loja, em um esforço para que não haja escassez desse produto. Nesta quarta-feira, o governador Mauro Mendes, anunciou mais uma série de medidas preventivas para conter o avanço do Coronavírus em Mato Grosso. No setor do transporte, foi autorizada às concessionárias e permissionárias a suspenção do transporte coletivo intermunicipal no âmbito do Estado de Mato Grosso.

A reportagem do Jornal O Diário entrou em contato com o Terminal Rodoviário de Alta Floresta e a informação é de que as viagens ainda estão sendo realizadas normalmente nos horários comumente feitos, sendo que as agências de viagem aguardam maiores orientações da Agência Reguladora Estadual (AGER); além disso, todas as medidas de assepsia recomendada pelo governo foram adotadas. E mesmo para os que pensam em viajar para outros estados devem ficar atentos, pois muitos governos estaduais estão fechando as fronteiras, isso já ocorreu no estado do Paraná.

Alguns bares e restaurantes do município começam a seguir a recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre a não aglomeração de pessoas em um único ambiente. Alguns estabelecimentos estão reduzindo o número de mesas e reforçando as orientações de segurança repassadas pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (ABRASEL). Apesar de nenhum caso confirmado no município, muitos altaflorestenses estão seguindo as recomendações do Ministério da Saúde evitando de sair de casa sem motivos plausíveis, com isso, desde o início da semana foi registrado aumento considerável nos pedidos feitos por entregas, sendo que em uma pizzaria do município, localizada no setor D, os proprietários optaram por não cobrar a taxa de entrega desde a eclosão da pandemia.

Neste sentido, algumas igrejas do município estão suspendendo e cancelando todas as missas e/ou cultos nos próximos 15 dias. Em nota, a Diosece de Sinop divulgou que estão suspensas até à Pascoa todas as programações de eventos como: formações, catequeses, reuniões, assembleias, concentrações, novenas, procissões, celebrações, congressos, festas e afins, que aglomerem grande número de pessoas. Outra medida adota pelo governo é a de que visitas em todas as cadeias, unidades e socioeducativos ao Estado de Mato Grosso estão suspensas por 15 dias, podendo ser prorrogadas. Outra mudança adota foi por parte da Câmara Municipal de Alta Floresta que suspendeu todas as sessões ordinárias por tempo indeterminado, quaisquer assuntos em regime de urgência poderão ser votados em sessão extraordinária.