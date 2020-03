Balanço das Ocorrências Policiais

Bruno Felipe / Da Reportagem

Vítima é amarrada durante roubo à residência

A vítima que não teve a identidade e idade revelada relatou que estava em sua residência, situada na 1ª Vicinal Norte, quando foi surpreendida por dois indivíduos ambos com capacete na cabeça, sendo que um deles estava armado aparentando ser um revólver de cor escura. Eles faziam ameaças a todo momento e perguntavam várias vezes “cadê o cofre”. A vítima teve seus braços amarrados por um fio e posteriormente foi agredido possivelmente por uma coronhada em sua orelha direita; os suspeitos reviraram toda a casa a procura de dinheiro e joias. Eles conseguiram subtrair um aparelho celular da marca Sangung e aproximadamente R$200 em moeda corrente. A PM chegou a realizar rondas pela localidade, mas até o fechamento desta edição os suspeitos não foram localizados.

Confusão na ‘Casa Lar’: menores brigam e polícia é acionada

A PM foi acionada via 190 pelo guarda municipal da Casa Lar e já no local a guarnição foi recebida pela cuidadora do Lar que relatou que um menor infrator havia brigado com outro jovem da Casa e que, devido as agressões, o outro jovem ficou com a boca sangrando. Ao tentar conversar com o menor infrator para que ele não fizesse mais isso, a cuidadora relata que ele começou a chamar o outro jovem de folgado, vagabundo e de sem vergonha, dizendo ainda que podia chamar polícia. Posteriormente o menor foi até o portão e tirou uma barra de ferro da cerca elétrica da casa, onde a cuidadora foi até ele e perguntou o que iria fazer com aquela barra de ferro, ele relutou, mas entregou a barra para ela. Diante dos fatos, um Boletim de Ocorrências foi confeccionado e enviado online para a Delegacia de Polícia Civil de Alta Floresta.