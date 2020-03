Igreja Matriz promove atividades especiais durante o período da quaresma

Bruno Felipe / Da Reportagem

Iniciou neste mês de fevereiro o tempo da quaresma, designação do período de quarenta dias que antecedem a principal celebração do cristianismo: a Páscoa, a ressurreição de Jesus Cristo, que será comemorada no domingo, dia 12 de abril. É uma prática presente na vida dos cristãos desde o século IV. Pensando nisso, a Igreja Matriz de Alta Floresta realiza desde o início da quaresma missas penitenciais nas sextas-feiras, a partir das 06h00.

Algumas paróquias espalhadas pelo município também promovem essas missas penitenciais; na próxima sexta-feira, dia 06 de março, a missa ocorrerá nas Comunidades São Marcos e Nossa Senhora de Fatima. No dia 13/03, será nas comunidades Bom Jesus e Pe. Júlio Maria. No dia 20/03, as celebrações ocorrerão nas comunidades São José Operário e Santa Maria. No dia 27/03, será nas comunidades São Judas Tadeu e São João Batista. As atividades encerrarão no dia 13 de março com o Dia do Perdão, onde ocorrerá um mutirão de confissões.

Durante este período, a Igreja Católica aconselha os fiéis a fazerem jejum e a não comerem carne vermelha. Por conta disso, muitas peixarias do município já apresenta aumento nas vendas. Em uma peixaria localizada no bairro São José Operário, por exemplo, os peixes Tambaqui, Jundiá e Pacu estão na promoção; nesta mesma peixaria é possível encontrar o quilo do Tambaqui pelo valor de R$11,99. Vale ressaltar que a Igreja Matriz já se prepara também para receber a semana santa, uma tradição religiosa que celebra a Paixão, a Morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Ela se inicia no Domingo de Ramos, que relembra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e termina com a ressurreição de Jesus, que ocorre no domingo de Páscoa.

No Domingo de Ramos todas as comunidades deverão fazer a procissão. A Igreja Matriz irá realizar a procissão às 07h00 com saída do Posto de Saúde Santa Barbara (atrás da praça cívica) até o pátio da Igreja Matriz. Já na segunda-feira, ocorre as confissões nas comunidades São Braz, União e Imaculada da Conceição a partir das 19h30. Neste dia os ministros da Eucaristia devem marcar visitas com o padre aos doentes acamados que não podem ir à missa na matriz na quarta-feira.

Na terça-feira, a partir das 19h30, ocorrerá as confissões nas comunidades São Marcos, Bom Jesus e Sagrada Família. Na quarta-feira, acontece a missa e unção para Idosos e Doentes, a partir das 16h00. Na quinta-feira, a partir das 19h30 será celebrada a tradicional Missa da Ceia do Senhor, conhecida como ‘Missa Lava pés’. Na sexta-feira, a partir das 06:00, acontece a Via-Sacra pelas ruas em todas as comunidades. Às 09h00, a oração e reflexão com todas as crianças e catequistas em todas as comunidades. Às 19h30 reflexão sobre as 7 palavras na Igreja Matriz, logo após Procissão pelas ruas. No sábado santo, a Igreja promoverá a partir das 20h00 a Vigília Pascal. E para encerrar as atividades, no domingo de pascoa haverá celebração festiva em todas as comunidades e matriz conforme a agenda do mês.