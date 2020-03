Secretaria de Educação e SENAC abrem inscrições para dois cursos profissionalizantes

Bruno Felipe / Da Reportagem

A Secretaria Municipal de Educação juntamente com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) abrirá na próxima quinta-feira, dia 05 de março, as inscrições de dois cursos para a Qualificação Profissional, sendo eles: Assistente de Recursos Humanos e Recepcionista.

De acordo com a Secretária de Educação Maria Iunar de Freitas Portão, as inscrições podem ser realizadas diretamente na recepção da Secretaria, localizada no setor A, das 07h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h00. Segundo ela, as inscrições encerrarão no dia 12 de março. Conforme divulgado, serão disponibilizadas 30 vagas para inscrição, mais 10 inscrições para cadastro de reserva as quais poderão ser convocadas mediante a desistência dos cursistas não frequentes.

Os cursos terão início no dia 16 de março na Escola Municipal Profº. Benjamim Padoa no horário das 18h00 às 21h00 horas e deverão ocorrer de segunda a sexta-feira. Ambos os cursos possuem 160 horas. Para realizar a matrícula o interessado deverá portar documentos pessoais como RG e CPF, além dos comprovantes de escolaridade e de residência. Para os dois cursos é exigido idade mínima de 15 anos. Quaisquer informações podem ser sanadas no telefone da secretaria, através do número (66) 3903-1059.