Rotaract já está recebendo doações para mais uma edição do Bazar Solidário

Bruno Felipe / Da Reportagem

O Rotaract de Alta Floresta está lançando a 5ª edição do Projeto ‘Bazar Solidário’. O projeto consiste na arrecadação de roupas por parte da população que serão posteriormente doadas para os mais necessitados através de um bazar. De acordo com o Diretor de Imagem Pública do Rotaract, Ueslei Lima, o projeto funciona em duas etapas.

Durante os meses de março e abril as equipes do Rotaract realizarão a coleta das roupas, os interessados em ajudar à causa podem entregar as peças para algum integrante do clube ou podem solicitar que algum membro busque, para isso o telefone de Ueslei está à disposição através do número 66 98432 4474. “neste período estamos com os esforços reunidos em realizar a arrecadação, as pessoas podem levar até nós, como também podemos buscar as doações”, salientou Ueslei, em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.

Partindo da metade do mês de abril, será iniciada a segunda etapa, onde será definido uma data para que o clube se dirija até o Bairro Cidade Bela, local onde será montado o Bazar Gratuito com as roupas arrecadadas. “é uma campanha de ‘mão dupla’, pois por um lado quem doa, está tirando do guarda-roupas algumas peças que já não usa ou não gosta mais, que fica ali só ocupando espaço e ao mesmo tempo, está contribuindo para que uma ou mais pessoas tenham algo ‘novo’ para vestir”, disse Ueslei. O local exato será divulgado com antecedência para que a população esteja ciente.

Ueslei ressaltou que durante a realização do Bazar, as peças ficarão expostas de forma que a população possa chegar, olhar, escolher e levar quantas peças precisar. Ao longo dos últimos dois anos os bairros Jardim Tropical, Panorama, Primavera e Vila Nova já foram atendidos através do bazar solidário e em uma das edições quase duas mil peças de roupas foram doadas. “nós esperamos uma arrecadação grande para que possamos atender a maior quantidade de pessoas possível; a vantagem que temos a nosso lado é de que a população altaflorestense é bem caridosa e atenciosa, sempre encontramos muitas pessoas dispostas a colaborar com nossos projetos”, concluiu ele.