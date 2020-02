Movimento cultural ‘Praça Ativa’ será realizado neste domingo, dia 16

Bruno Felipe / Da Reportagem

O Movimento Cultural Independente, formado por artistas locais de Alta Floresta, promoverá no próximo domingo, dia 16 de fevereiro, na Praça Cívica, o evento ‘Praça Ativa’ que contará com diversas apresentações culturais.

O evento, que tem apoio da Direção de Cultura de Alta Floresta, iniciará a partir das 16h00. De acordo com o diretor Kauan Lima, este será o primeiro movimento do ano promovido pelos artistas, sendo que a ideia é de promover eventos como esse todos os meses. Neste sábado, haverá apresentações musicais dos cantores Israel, Jenifer, Kamis e Wellingotn, além de shows das bandas Psiconáutoicos, Ucaos e Deltha 09. Além disso, haverá uma batalha de rap. Segundo Kauan, o evento contará ainda com exposição de artes plásticas dos artistas Jane de Paula e Gabriel Leitzke e também muita poesia com o artista Eduardo.

O grupo de dança Metanóia Crew também está confirmado entre uma das atrações. Haverá também a apresentação de sapateado com Josi Lima. “Eu convido toda a população para comparecer neste movimento que é feito pelos artistas locais do nosso município; a gente fica feliz de ver nossa cultura fluindo e os artistas com aquela vontade de novo, nós os apoiamos em tudo”, disse Kauan, em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.