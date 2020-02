Cultura abre vagas para novos cursos em 2020

Bruno Felipe / Da Reportagem

A Direção de Cultura divulgou recentemente a abertura de novos cursos para o ano de 2020. Além das aulas tradicionais de capoeira e pintura em tela, neste ano, há vagas também para o curso de Teatro. Os interessados em participar devem realizar suas inscrições diretamente na Direção de Cultura, localizada na Praça do Avião, das 07h00 às 13h00. Para isso, é importante levar documentos pessoais. As aulas iniciarão a partir do dia 27 de fevereiro, os interessados devem ficar atentos e realizar a sua inscrição antes dessa data.

De acordo com o Diretor de Cultura, Kauan Lima, as vagas disponíveis são para os períodos matutino e vespertino. Lembrando que há vagas também para o curso de música. Segundo Kauan, as aulas de teatro serão ministradas pelo ator Ronaldo Adriano e as turmas serão preenchidas conforme a chegada dos alunos. Além de ator e professor, Ronaldo é diretor e membro do Teatro Experimental de Alta Floresta (TEAF) desde 1991. Ele já atuou em diversas peças como a “A Santa Joana dos Matadouros” (2012) e “Dom Quixote” (2008), ambos do TEAF.