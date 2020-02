Construção de bloco com 10 salas da Unemat será retomada nos próximos dias

Bruno Felipe / Da Reportagem

Será retomada nos próximos dias a construção do Bloco de Salas C, do campus II da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) de Alta Floresta. Ao todo, serão construídas 10 salas que serão utilizadas para atender os acadêmicos. De acordo com a diretoria de planejamento, a ordem de reinício e o pagamento à Engeon Engenharia foram efetuados dia 31 de janeiro, pela Pró-Reitoria de Planejamento e Tecnologia da Informação (PRPTI).

Em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário, o Pró-Reitor da PRPTI Luiz Fernando, afirmou que a universidade já possui todo o recurso necessário para o término da construção do bloco de salas. Os 202 mil reais repassados à empresa foram liberados pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso (Sinfra-MT) após reuniões entre o pró-reitor Luiz e o gestor da pasta, Marcelo de Oliveira e Silva. Conforme Fernando, as obras estavam paralisadas desde novembro de 2018, quando a empresa aguardava o recebimento das três últimas medições. Com este repasse, a Sinfra já efetuou 33% do seu montante e a Unemat 50%.

Nesta semana será paga a última parcela para que a obra possa ser retomada. “A expectativa é de que ainda este ano a gente termina essa obra, colocando para a comunidade de Alta Floresta 10 novas salas de aula; a obra está garantida, estamos com o orçamento”, frisou Fernando, em entrevista. Ele ressaltou que, atualmente, a obra está 70% pronta e medida.

Fernando explicou para a reportagem que os acadêmicos do curso de Direito estão estudando em escolas estaduais enquanto aguardam a conclusão do prédio. Após construído, o Bloco contará com sete salas de aula, dois laboratórios e uma sala de informática para atender os quatro cursos ofertados no campus: Agronomia, Ciências Biológicas, Direito e Engenharia Florestal.