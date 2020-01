CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ALTO TAPAJÓS: Prefeitos se reúnem para debater ações e definir gastos para o próximo ano

Bruno Felipe / Da Reportagem

Foi realizado na tarde de ontem, dia 17 de dezembro, uma reunião entre os prefeitos e secretários de saúde que fazem parte do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Tapajós. O principal objetivo da reunião foi para explanar as ações realizadas durante todo o ano de 2019 e também definir os gastos para o próximo ano. Participaram da reunião os administradores das prefeituras de Alta Floresta, Paranaíta, Nova Monte Verde, Apiacás, Carlinda e Nova Bandeirantes.

O atual presidente do Consórcio, Prefeito de Paranaíta Tony Ruffato, disse que 2019 foi um ano de muitas batalhas para garantir os recursos, mas também de muitas vitórias o que proporcionou um melhor atendimento para toda a população. “2019 foi um ano de muita batalha, muitos problemas, mas muitas coisas resolvidas e vitórias conquistadas; foi um dos anos mais pesados, porém, passou e espero que 2020 seja um ano mais leve”, disse Tony, em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.

Conforme divulgado na reunião, a previsão de orçamento do Consórcio para o ano que vem é de R$2.306.574,00, os quais serão divididos por categoria para serem utilizados em prol aos atendimentos da população. “Foi uma reunião muito positiva; discutimos ações para poder dar uma melhor saúde para nossa população de toda região”, afirmou o prefeito de Alta Floresta Asiel Bezerra, em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.