CAMPANHA ‘NATAL FELIZ’: Entrega de donativos para famílias carentes será realizada nesta quarta-feira

Bruno Felipe / Da Reportagem

Será realizada nesta quarta-feira, dia 18 de dezembro, a entrega dos donativos (alimentos não perecíveis e brinquedos) para as entidades beneficentes e sociedade carente, através da campanha ‘Natal Feliz’, promovida pela Polícia Militar e Corpo de Bombeiros de Alta Floresta.

A população que deseja contribuir com esta ação, pode doar brinquedos e alimentos não perecíveis nos seguintes pontos de arrecadação: Central de Operações da Polícia Militar (COPOM), localizado na Avenida C; Quartel do 9° Comando Regional da Polícia Militar, localizado na MT-208; Quartel do 7° Comando Regional do Corpo de Bombeiros Militar, localizado na Perimetral Rogerio Silva; Escola Militar D. PEDRO II, localizada aos fundos do Ginásio de Esportes; e Quartel do Tiro de Guerra, localizado na Rua dos Atletas. Existe ainda a opção de ligar para 190 ou 193 que o recolhimento será feito em domicílio.

A reportagem do Jornal O Diário esteve em alguns pontos de arrecadação na semana passada e observamos um grande número de brinquedos doados como carrinhos, bonecas e até bolas de futebol e vôlei. Lembrando que os policiais e bombeiros irão in loco nas residências das pessoas carentes e nas instituições beneficentes para realizarem a entrega dos donativos.

No dia do lançamento, que ocorreu em 29 de novembro, o Tenente Coronel Adnilson de Arruda, comandante da 9ª Região da Polícia Militar, afirmou que o trabalho está sendo realizado em todos os municípios de Mato Grosso de acordo com iniciativa dos Comandos Gerais da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar. O lançamento da campanha ocorreu em frente ao COPOM e contou com a participação do Comandante do 9° CR/PM, Sub Comando do 7° CR/BM, Prefeitura Municipal, Câmara Municipal, Tiro de Guerra do Exército Brasileiro e Imprensa local.