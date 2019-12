Por conta de atraso da empresa contratante, UTI’s do Hospital Regional ainda não foram finalizadas

Bruno Felipe / Da Reportagem

Prevista para serem entregues no final de novembro, a construção dos 10 leitos de UTI’s do Hospital Regional de Alta Floresta ainda não foi finalizada. A informação foi confirmada pela atual diretora da unidade, Sônia Vanice. Em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário, Sônia explicou que houve essa demora devido ao Hospital ter que fazer a contratação de uma nova empresa e os transmitis para licitação é moroso, mas ela ressaltou que os trabalhos estão a todo vapor e a intensão é entregar a parte física totalmente concluída até o final de dezembro. “A gente respeita a empresa que ganha porque ela tem um tempo para se organizar, a empresa não é daqui de Alta Floresta, mas o empenho esta sendo muito grande da parte do Secretário de Estado, ele não está medindo esforços, tudo que a gente esta necessitando para essa prioridade ele está atendendo”, disse Sonia.

Ela frisou que recentemente foram trocados todos os pisos e portas, atualmente a equipe está realizando a instalação de ares-condicionados. Além disso, segundo Sônia, toda a parte elétrica deverá ser trocada, pois o engenheiro da obra afirmou que as unidades deverão ter uma rede específica para UTI, pois a rede do Hospital Regional já está sobrecarregada. Por conta dessa mudança, os trabalhos serão mais vagarosos. “Se Deus quiser vamos conseguir concluir; é prioridade do Governo do Estado”, concluiu Sônia.