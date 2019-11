“Foi um sucesso”, diz parlamentar sobre a realização do 4º Estradeiro da Integração

Bruno Felipe / Da Reportagem

Na última semana, o Prefeito Municipal de Alta Floresta Asiel Bezerra juntamente com empresários e classe política do município participaram do 4º Estradeiro da Integração, que visa a ligação por pavimentação asfáltica da BR-163 até o Porto de Miritituba, no estado do Pará.

O vereador Reinaldo de Souza (conhecido popularmente como ‘Lau da Rodoviária’), um dos parlamentares que representou a Câmara Municipal, afirmou que o 4º Estradeiro foi um sucesso. Em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário, Lau disse que o asfaltamento da BR-163 está praticamente concluído, restando poucos metros para a pavimentação completa do trecho. Com isso, segundo Lau, o escoamento de grãos dos produtores de Alta Floresta para o Porto de Miritituba, começará a melhorar e muito. Conforme ele explicou, desde o primeiro estradeiro realizado a intensão era de asfaltar mais 300km de estrada e hoje, faltam apenas menos de 3,5 Mil metros para terminar toda essa pavimentação.

Ele acredita que dentro de 15 a 20 dias, o Exército, que está realizando a obra, entregará a pavimentação totalmente pronta. “Foi um sucesso, quero aqui parabenizar o prefeito Dr. Asiel e também todos os prefeitos que participaram deste estradeiro e alguns vereadores que fizeram esse trajeto. Se Deus quiser, tão logo, estará tudo interligado até o porto de Miritituba”, afirmou Lau.

A vereadora Cida Sicuto, outra parlamentar que também participou desta e de outras edições do estradeiro, afirmou que situações que antes eram corriqueiras, agora começam a ganhar um novo panorama como por exemplo, não avistar caminhões e outros veículos atolados na lama. Lembrando que, segundo os parlamentares, o Prefeito Asiel já está com uma nova visão para incluir trechos de municípios como Juara, Juína, Apiacás, Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Carlinda e Paranaíta, para interligar a MT-208 até a Rodovia 419 e da 419 até Novo Mundo. “Hoje o asfalto está praticamente pronto; vejo que nós temos que continuar a nossa luta, porque agora a briga é fazer essa ligação da 419”, disse Cida, em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.