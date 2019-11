Ação Entre Amigos do Rotary Club Distrito 4440 irá sortear dois carros HB20 e oitos motos Biz

Bruno Felipe / Da Reportagem

O Rotary Club Distrito 4440 está promovendo uma Ação Entre Amigos com o objetivo de arrecadar fundos para a Fundação Rotária, a qual reverterá o montante arrecadado para a compra de vacinas da Poliomielite e demais projetos globais desenvolvidos pelo clube. Serão sorteados 05 prêmios em dois dias: no dia 11 de abril, serão sorteados 01 carro HB20 e 04 motos Biz; já o outro sorteio ocorrerá no dia 18 de abril e serão sorteados mais 01 HB20 e 04 motos Biz.

Os interessados em participar desta ação poderão adquirir junto aos companheiros do Rotary os carnês com os numerais que está saindo por apenas R$20.00. Lembrando que a ação é desenvolvida em todos os clubes rotários espalhados pelo estado de Mato Grosso, sendo que em Alta Floresta, alguns rotarianos irão visitar os comércios da cidade nos próximos dias para promover a visibilidade da ação e a venda dos carnês.

Para a reportagem do Jornal O Diário, o presidente do Rotary Club de Alta Floresta, Manoel Esteves, afirmou que a intenção do clube é arrecadar o máximo de recursos possíveis para ajudar toda a população, que também poderá ser agraciada com os prêmios. “A gente agradece a população de Alta Floresta que sempre colaborou e pedimos para que continue colaborando; essa é mais uma ação em prol à toda a comunidade”, frisou Manoel. De acordo com os organizadores, o sorteio acontecerá por meio da Loteria Federal. Quaisquer dúvidas poderão ser sanadas no telefone 66 8115 7196, falar com Manoel.