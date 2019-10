Unicesumar, ensino em EAD, implanta campus em Alta Floresta

——————————-

DA REDAÇÃO

Alta Floresta passa a contar, desde esta terça-feira, 08, com um campus da Unicesumar – Centro Universitário de Maringá, especializada em ensino à distância, EAD. A instituição funcionará no andar superior do prédio do Sicoob, próximo aos Correios. Autoridades, parceiros e imprensa participaram do cerimonial de apresentação do polo Unicesumar de Alta Floresta. Estiveram presentes Mariuche Hoffmann Garcia, coordenadora Geral das unidades de Alta Floresta, Sinop, Sorriso e Colíder da Unicesumar, – o Diretor do Polo Prof. Nelgilney Wendell Denardi, o Diretor de pós-graduação da Unicesumar, Bruno Jorge, e também os consultores da Unicesumar Mirian Silva e Fernando Miranda. Dentre as autoridades locais participaram a secretária de gestão e presidente da CDL Elza Lopes e o vereador Charles Miranda Medeiros.

Segundo Mariuche Hoffmann, o polo de Alta Floresta é o de número 614 no país e 16º em Mato Grosso. A Unicesumar tem sede em Maringá, no estado do Paraná tendo sido criada há 29 anos, possui 4 campi presenciais no estado do Paraná (Maringá, Londrina, Ponta Grossa e Curitiba) e 614 polos de educação a distância espalhados pelo país. Desde 2006 atua na educação a distância. Atualmente, a Unicesumar possui mais que 190 mil alunos matriculados entre o ensino presencial, a distância e na metodologia híbrida em todo Brasil. Em Sinop e Sorriso são mais de 1.800 alunos. Além do polo de Alta Floresta, Colider também ganhou, nesta quarta-feira, 09, um polo da instituição.

Segundo Mariuche Hoffmann Garcia, a Unicesumar chega com a preocupação de proporcionar conhecimento, mas ao mesmo tempo, gerar empregos, a equipe que atenderá Alta Floresta é formada por altaflorestenses, “nós vamos ter a Juliana, a Tânia, para atende-los com todo carinho, com toda a atenção, e vocês vão poder faze contato através de nosso telefone, como também pelo site e nós gastaríamos muito que viessem até o local, tomassem um cafezinho conosco, conhecessem as nossas mais de 50 opções de cursos de graduação, mais de 90 opções de pós graduação, fora também os nossos cursos livres, uma infinidade de produtos para vocês conhecerem e com certeza capacitarem para ajudar o município de Alta Florestas”, afirmou.

Para Bruno Jorge, diretor de pós graduação da Unicesumar, Alta Floresta tem sido “estudada” pela instituição e a instalação do polo local é resultado de ampla análise do potencial da cidade. “Alta Floresta é uma cidade que há tempos chama a nossa atenção num plano de expansão da Unicesumar. A nossa expectativa é muito grande, os nossos números em MT, são 16 mil alunos em 16 unidades, então é uma média de 1.000 alunos por unidades, Alta Floresta é uma cidade que tem potencial, nós acreditamos que num curto espaço de tempo nós pretendemos atingir a uma população que não está somente em Alta Floresta, nos temos cidades de toda a região que dependem de Alta Floresta e por meio de nossa metodologia de ensino, ela nem precisa sair de casa, todo esse trânsito que ela tem que fazer pra vir estudar, ela pode estudar sem sair de casa, é uma expectativa muito grande”, disse

Nelgilney Wendell Denardi, franqueado da Unicesumar para a região, reforça a ideia de que a instituição estava “de olho” em Alta Floresta, devido o potencial de crescimento apresentado ao longo dos últimos anos. “Desde fevereiro de 2019 nós estamos gestando este projeto que culmina neste nascimento hoje, aqui, o município passa por uma transformação de ordem econômica e a gente acredita, a gente tem números de colegas, de amigos de outras áreas investindo no munícipio, e isso aponta indicativos importantes pra gente que gera confiança para o investimento que esta os fazendo aqui hoje”, afirmou.