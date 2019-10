Thiago Soares é o “Messi” das dos palcos

—————————–

DA REDAÇÃO

—————————–

Um dos maiores nomes do balé clássico mundial, Thiago Soares está em turnê pelo Brasil com um espetáculo inédito, com convidados especiais como os bailarinos Danilo D’Alma, Ingrid Silva, Mayara Magri e Renata Tubarão. Depois de passar por Campo Grande (MS), Olinda (PE) e Curitiba (PR), “Thiago Soares e Amigos” chega ao Teatro UFMT, em Cuiabá, no dia 11 de outubro (sexta), com a participação do grupo folclórico Flor Ribeirinha e da bailarina paulista Giovanna Hellu Ferrari. Eles dividirão o palco com 103 dançarinos mato-grossenses, que foram selecionados por meio de uma audição. Hoje, dia 10, haverá workshops para o público.

SOBRE THIAGO SOARES

Thiago Soares viveu sua infância e adolescência na cidade do Rio de Janeiro. Aos nove anos, buscou uma escola de dança para aperfeiçoar seus movimentos na dança de rua e, mais tarde, aos 15 anos, ingressou no balé clássico. Aos 17 anos já estava no corpo de baile do Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Em 2001, participou do Concurso Internacional do Ballet Bolshoi, na Rússia, e conquistou a medalha de ouro, disputada entre mais de 270 candidatos. A vitória foi um marco na história da dança nacional, já que foi a primeira e única conquistada por um brasileiro até hoje. Após isso, foi convidado para estagiar no Balé Kirov, tornando-se o segundo estrangeiro a integrar a companhia em 100 anos de história.

No ano seguinte, foi convidado a integrar o corpo de baile do Royal Ballet de Londres. Em 2002, foi promovido a solista; em 2004, passou a ser primeiro solista e foi premiado como a artista revelação masculino de dança clássica. E então, em 2006, conquistou o posto de Primeiro Bailarino do Royal Ballet.

Fora do Royal Ballet, Thiago Soares se apresenta ainda como convidado nos principais teatros do mundo. Já teve passagem pelos Teatro Alla Scalla di Milano, Teatro Argentino de La Plata, Bolshoi, Theatro Municipal do Rio de Janeiro, Estonian National Opera, Teatro dell’Opera di Roma e o Munich National Theatre. Desde 2008, promove a realização de um espetáculo especial, “Thiago Soares & Friends”, que levou aos palcos brasileiros, estrelas da dança internacional como Alicia Amatriain, David Makhateli, Jason Reilly, Laura Morera, Marianela Núñez, Natalia Kremen e Ricardo Cervera, sendo visto em várias capitais do país.

Em 2017 Thiago foi condecorado pelo embaixador do Brasil na Inglaterra, Eduardo dos Santos, com a honraria de Cavaleiro da Ordem do Rio Branco, uma condecoração da diplomacia brasileira em razão de serviços e méritos excepcionais. Em 2018 Thiago lançou um documentário interacional, que conta a trajetória de sua vida, chamado “Primeiro Bailarino”, onde ele define sua carreira por sua capacidade de desafiar os próprios limites e de se reinventar.