Mesmo após fim do ‘Setembro Amarelo’, entidades continuarão promovendo a conscientização sobre a prevenção do suicídio durante todo o ano

_____________

Bruno Felipe

Da Reportagem

———————–

Mesmo com o fim da campanha ‘Setembro Amarelo’, muitas entidades continuam levando a conscientização sobre a prevenção do suicídio para muitas pessoas, principalmente aos jovens. No mês dedicado a conscientizar a população para a prevenção do suicídio e a preservação da vida, o Rotaract de Alta Floresta promoveu o projeto “Você também é Super” onde, através das redes sociais, os rotaractianos mostraram que os maiores super-heróis dos jovens já passaram por problemas que os levariam a depressão e até ao suicídio, mas eles foram fortes e aprenderam a supera-los.

Segundo o presidente, Ruan Felipe, o projeto foi um sucesso, pois um número grande de internautas passou a acompanhar a página do Rotaract. Além disso, as publicações tiveram um grande alcance, com muitos compartilhamentos. Durante o mês, foi postada a história de 04 super-heróis: Hulk, Homem-Aranha, Batman e Mulher Maravilha. “A comunidade altaflorestense nos surpreende cada vez mais, no mês de setembro tivemos um alcance muito grande nas publicações, foi muito interessante ver o engajamento das pessoas”, disse Ruan, em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.

Infelizmente, neste ano, durante a campanha ‘Setembro Amarelo’, um fato pegou os altaflorestenses de surpresa com a informação de mais um suicídio ocorrido no município. A reportagem do Jornal O Diário apurou junto ao Corpo de Bombeiros que a vítima se trata de uma mulher de aproximadamente 40 anos e que atuou no Escritório Regional de Saúde de Alta Floresta por um longo período; na época, os bombeiros encontraram a vítima sob uma cama e sem sinais vitais, apenas com uma marca no pescoço.

De acordo com a Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), são registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de 1 milhão no mundo. Trata-se de uma triste realidade, que registra cada vez mais casos, principalmente entre os jovens. Com o objetivo de prevenir e reduzir estes números a campanha ‘Setembro Amarelo’ cresceu e hoje é lembrada no Brasil inteiro. Em Alta Floresta, os alunos de enfermagem da Uniflor promoveram uma série de atividades. No dia 30, por exemplo, aconteceu, no salão nobre da Uniflor, o II Fórum de Saúde Mental que contou com a participação de centenas de pessoas.

Uma das opções de atendimento emergencial para pessoas que sofrem de ideações suicidas é o Centro de Valorização da Vida (CVV), que possui acolhimento gratuito por telefone no número 188 e pelo chat do site. Uma alternativa para situações de emergência é recorrer ao Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), presente no município de Alta Floresta e com atendimento público associado ao Sistema Único de Saúde (SUS). O CAPS/AF fica localizado na Rua Invandelina Rosa Nazário e para quaisquer dúvidas o telefone da unidade é 66 3903 1169.