Bailarina de Alta Floresta é selecionada e integrará espetáculo com um dos maiores bailarinos do mundo

A bailarina Anna Carolina, integrante do corpo de ballet da Academia Ritmus foi selecionada nesta terça-feira, 08 e integrará o espetáculo “Thiago Soares e Amigos”, que será apresentado nesta sexta-feira, 11, no Teatro da UFMT, em Cuiabá. Além da bailarina altaflorestense, também foram selecionados integrantes dos cursos de ballet da cidade de Nova Bandeirantes. “Eu estou muito feliz, é a realização de um sonho, me esforço muito, eu me dedico muito à dança, ao ballet, há 13 anos”, comemorou a jovem artista, “tem que ter muita disciplina, muita dedicação e hoje ver os resultados, não há dinheiro que pague”, emendou.

A professora Cibele Azambuja, da Academia Ritmus, responsável pela descoberta de Anna Carolina para o mundo da dança clássica, também comemorou, “Nós, a academia Ritmus, a bailarina Anna Carolina Dal’Acqua Nery, estamos muito felizes, aproveitando todos estes momentos, adquirindo experiência e levando esta experiência para Alta Floresta pra que nós possamos trabalhar ainda melhor a cada ano”, afirmou a professora Cibele.

De Nova Bandeirantes, um grupo de alunos do projeto social do CRAS, desenvolvido pela administração, seguiu para participar do evento. A professora Hairiely Francine comemorou o que acredita ser uma grande etapa de conquistas para o projeto social. “Para nós de Nova Bandeirantes que enfrentamos as grandes distancias, dificuldades por estar bem longe de grandes centros, está sendo uma experiência incrível, com certeza a turnê do Thiago Soares estás agregando muitos frutos, muitas coisas novas, muitas confiança, muita vontade de se dedicar e de se manifestar na dança de uma forma positiva”, afirmou Hairiely Francine que fez questão de registrar o apoio do prefeito Valdir Rio Branco e da primeira Dama Marli, no sentido de dar suporte à ida do grupo de alunos do projeto social.

Thiago Soares é considerado um dos cinco maiores bailarinos do mundo (matéria ao lado) e por meio de sua assessoria explicou que o espetáculo “Thiago e Amigos” é um ato para levar o ballet “aonde o povo está”, ao mesmo tempo em que, ao conhecer bailarinos de todo o Brasil, busca “novos talentos” para o ballet clássico.

“O espetáculo surgiu da necessidade de ir onde o público está. Convidei amigos dançarinos brasileiros, alguns que moram no exterior, para dividir essa experiência comigo. E está sendo incrível”, adianta Thiago Soares. “Estou muito empolgado. Tenho um real interesse em descobrir e trabalhar com novos talentos, conhecer como dançam”, revela o bailarino.