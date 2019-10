Alta Floresta: crianças que brincam ao ar livre são mais livres e felizes

———————

O dia das crianças está chegando e será uma ótima oportunidade para brincar com seu filho, sobrinho ou neto, pois, a brincadeira ajuda no desenvolvimento motor, criativo e cultural. Melhor ainda se for ao ar livre, próximo a natureza que ajuda a estimular os sentidos e a criatividade. Em meio à mata os pequenos podem criar brinquedos como galhos que viram espadas e folhas que viram barquinhos, nas áreas verdes as crianças brincam de forma mais criativa e cooperativa.

Faz parte do desenvolvimento psicossocial descobrir ambientes e isso não pode ser reprimido já que brincar “lá fora”, como era antigamente, é um meio e um mecanismo para o bem-estar que melhora a aprendizagem e o desenvolvimento. O cérebro da criança se forma a partir da interação dela com o ambiente a sua volta e com outras pessoas, não apenas em decorrência da sua carga genética. Quando ela se move com mais liberdade aciona grandes músculos, gasta calorias, fortalece a musculatura e desenvolve o senso de equilíbrio e organização espacial mais apurado.

Brincar ao ar livre ajuda as crianças a melhorar o desempenho escolar e a desenvolver as competências emocionais, sociais e a prevenir doenças psiquiátricas na infância. Já está comprovado que o contato com a natureza reduz o nível de estresse, hiperatividade, ansiedade, depressão, entre outros. Com mais natureza os pequenos tornam-se menos agressivos, podem exercitar a curiosidade e a investigação de forma mais intensa do que em atividades realizadas em ambientes fechados.

O aprendizado ao ar livre também é mais ativo e estudos realizados no Estados Unidos mostram que em escolas que usam a natureza como sala de aula, há uma melhora significativa no desempenho dos alunos em estudos sociais, ciências, arte da linguagem e matemática. Crianças que brincam ao ar livre são mais capazes de conviver com os outros, mais saudáveis e mais felizes, pois, a experiência com a natureza aumenta a paz, o autocontrole, a autodisciplina, são mais ativas fisicamente, mais conscientes sobre sua alimentação diminuindo a incidência de obesidade infantil e mais cuidadosas com o outro.

Agora que já sabe o quão importante é o contato com a natureza para seu filho planeje passeios aos fins de tarde ou final de semana. Em breve, Alta Floresta terá um bairro diferente que proporcionará as crianças terem mais proximidade com a natureza para se divertir com mais liberdade e oportunidades para desenvolver suas atividades preferidas com maior segurança. Onde você poderá levá-lo diariamente e incentivá-lo a brincar com outras crianças no playground, pegar folhas ou pedrinhas do chão para fazer artesanato ou colecionar também farão parte das caminhadas e serão uma maneira do seu filho conhecer o mundo. Deixar que ele faça coisas que não está acostumado fortalecerá o vínculo entre vocês.

As crianças que convivem com o meio natural desenvolvem afinidade em relação à natureza, aprecia e zela pelo mundo à sua volta porque o respeita e o reconhece como seu ambiente de pertencimento, o mesmo sentimento de morar no Aquarela Hamoa, um bairro planejado aberto que mudará o seu jeito de viver em Alta Floresta.