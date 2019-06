Vem aí a 1ª Mostra de Artes promovida pela atual Direção de Cultura

Bruno Felipe / Da Reportagem

Será realizado de 18 a 22 de junho a 1ª Mostra de Artes promovida pela atual Direção de Cultura de Alta Floresta. O evento será realizado no teatro Agostinho Bizinoto (Praça do Avião) e contará com exposições de fotografias, pinturas em tela e esculturas. A abertura do evento ocorrerá a partir das 19h00 e ficará aberta durante toda a semana (inclusive no feriado) das 08h00 às 21h00.

Segundo o Diretor de Cultura, Kauan Lima, a ideia de promover a mostra surgiu no início do ano quando foi montado o calendário de ações da Direção de Cultura. Ele explicou que será montado uma estrutura especial, com painéis e labirinto, para que as artes sejam contempladas da melhor forma pelos altaflorestenses. Vale ressaltar que quem tiver algum interesse em adquirir algum trabalho exposto poderá comprar. “Vai ser uma amostra bacana, convido todo a população para vir para cá conhecer o trabalho dos nossos artistas, são vários trabalhos muito bacanas que vão ser expostos ali e tenho certeza que a população vai gostar muito”, disse Kauan em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.

Dentre os artistas que irão participar da mostra estão: Cobra, Bugre Arisi (fotografia), Gabriel Leitzke (com seus desenhos), Altemir Garcia, Antônio Mendonça, Beatriz Finimunfy, Gerlando Barros (pintura em tela), Jane de Paula, Jurandir Bispo, Luis Eduardo, Maria Rodruigues, Mequiel Zacarias (fotografia de pássaros), Reinaldo Santos, Samuel Vidor e Volnei José.