Dia dos Namorados: Procon de Alta Floresta orienta casais na hora de escolher o presente ideal

Bruno Felipe / Da Reportagem

Tão importante quanto presentear a pessoa que você ama, é saber os seus direitos e deveres ao comprar um produto ou serviço. Por isso, o Procon de Alta Floresta orienta a população na hora de efetuar suas comprar para o Dia dos Namorados, que neste ano será comemorada amanhã, dia 12 de junho.

Segundo o coordenador do Procon, Celço Ferreira, a primeira coisa a se fazer, seja virtual ou presencialmente, é pesquisar! Quem pretende levar o namorado ou a namorada para jantar é recomendável que se faça uma reserva antecipada no restaurante, porque este tipo de estabelecimento costuma fica lotado nesta data. Celço frisou que o consumidor tem o direito de visitar a cozinha e que o restaurante deve, por meio de cartazes, dizer se aceita cartão de credito antes do consumidor fazer o pedido.

Alguns casais escolhem como presente dar uma viagem, passar o final de semana em um hotel fazenda ou comemorar o Dia dos Namorados no motel. No caso dos pacotes de viagens, é importante que o consumidor leia o contrato com a agência de viagem ou operadora e verifique serviços e passeios que estão inclusos, políticas de cancelamento e, acima de tudo, a documentação. “Se for viajar para o exterior, pesquise na agencia ou na internet se o país de destino requer visto de entrada ou vacinas para não ter surpresas no aeroporto”, salientou Celço em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.

Os casais que escolherem passar a noite no motel devem consultar com antecedência o valor cobrado pelo período de permanência e se a suíte escolhida tem todos os itens que foram divulgados. Além disso, para evitar surpresas na hora de pagar a conta, o Procon orienta que o casal verifique os preços dos itens do frigobar e se os produtos estão dentro do prazo de validade.

Quanto as regras pela internet a regra básica é buscar sempre uma loja virtual de reputação confiável e conhecida. O primeiro passo antes de fornecer o número do cartão de credito online é verificar se no canto superior direito da página do site da loja tem um cadeado dourado. Este símbolo significa que a compra é segura e os dados são criptografados. “Se o cadeado não aparecer, é bom o consumidor desconfiar e não finalizar a compra”, recomenda Celço. Para maiores esclarecimentos, entre em contato com o Procon pelo telefone 3521 1040. O atendimento também pode ser realizado de forma presencial na Av. Ariosto da Riva, nº3.313 (centro).