ATENÇÃO PARANAÍTA: UCT de Alta Floresta espera arrecadar 100 bolsas de sangue na campanha Junho Vermelho

Bruno Felipe / Da Reportagem

A Secretaria Estadual de Saúde está promovendo neste mês a campanha ‘Junho Vermelho’ com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância de ser um doador de sangue. Pensando nisso, a Unidade de Coleta e Transfusão (UCT) de Alta Floresta irá promover no próximo dia 16 de junho uma campanha especial no município de Paranaíta, onde a expectativa é de coletar de 60 a 100 bolsas de sangue. A coleta em Paranaíta faz parte do cronograma firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde e a UCT de Alta Floresta, onde a cada quatro meses, os funcionários se deslocam até o município para fazer a coleta; no mês de fevereiro mais de 60 bolsas foram coletadas.

De acordo o bioquímico e coordenador da UCT, Rafael Carvalho, a coleta acontecerá a partir das 07h00 em uma das Unidades de Saúde daquele município e para esta campanha, serão designados seis profissionais para atuar no processo de triagem e coleta do sangue. O objetivo desta ação é tentar manter a demanda de transfusões de sangue que aumentaram consideravelmente nos últimos meses. Somente no mês de maio, por exemplo, houve 158 transfusões, mas apenas 95 coletas.

Rafael explicou que o estoque na unidade está bom e atende à demanda atual, mas como sempre surge emergências, é necessário que os munícipes compareçam na unidade e participem das campanhas para deixar o estoque garantido. “É uma defasagem muito grande; é sempre bom salientar para o pessoal vir porque o sangue nunca é demais, precisamos ter porque sempre ocorre alguma emergência, seja acidente ou processo cirúrgico; é preciso se conscientizar porque as vezes é a própria pessoa que vai precisar de sangue”, salientou Rafael em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário. A UCT de Alta Floresta funciona de segunda a sexta-feira, das 07h00 às 10h00 e das 13h00 às 16h00. A partir do mês que vem a unidade abrirá em um sábado para atender as pessoas que eventualmente não possam ir durante a semana.