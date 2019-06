ATENÇÃO COMUNIDADE: Campanha Mão Amiga acontece neste sábado

Bruno Felipe / Da Reportagem

Será realizada no próximo sábado (08/06), a 21ª edição da Campanha ‘Mão Amiga’. A Campanha visa a arrecadação de alimentos não perecíveis por parte da população os quais serão posteriormente doados para pessoas carentes do nosso município.

Coordenada pelo Rotary Club Distrito 4440 de Alta Floresta, a campanha conta ainda com diversas parcerias como o Lions Club, Lojas Maçônicas, Câmara dos Dirigente Lojistas (CDL), a Comitiva do Bem, Prefeitura Municipal de Alta Floresta, Polícia Militar e Imprensa Local. “Eu quero deixar um recado a toda população de Alta Floresta que foi solidária para que no sábado, com aquilo que ela puder, a partir das 08h00 o pessoal estará passando na sua porta para recolher esses alimentos”, disse o presidente do Rotary Clube Alta Floresta Manoel Estevez em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.

De acordo com os organizadores, na edição do ano passado foram coletadas cerca de 6 toneladas de alimentos. Os donativos foram divididos entre CEEDA, APAE, Lar dos Idosos, Casa de Apoio, Fazenda Esperança, Lar Santa Izabel, Casa Pinardi e Assistência Social. Este ano as doações serão destinadas para as mesmas entidades e também para moradores de bairros carentes do município. Para a reportagem do Jornal O Diário, o Subtenente Luís Fabio, Chefe de Instrução do Tiro de Guerra 09-001 de Alta Floresta, confirmou que neste ano a campanha terá mais uma vez a participação do TG, onde os cerca de 100 atiradores da 26ª Turma de Instrução estarão visitando as residências dos moradores, juntamente com as entidades parceiras, fazendo a arrecadação dos alimentos não perecíveis.