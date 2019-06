Após cobrança de vereadora, Secretário de Saúde explica situação da possível falta de medicamentos nas Unidades de Saúde da Zona Rural

Bruno Felipe / Da Reportagem

Na última quinta-feira (30/05), a reportagem do Jornal O Diário divulgou a situação de algumas Unidades Básicas de Saúde (UBS), principalmente as localizadas na Zona Rural de Alta Floresta, que estariam sem medicamentos básicos como dipirona e materiais curativos como gaze. A situação foi apresentada pela vereadora Elisa Gomes durante seu pronunciamento na tribuna, da última sessão ordinária da Câmara Municipal. Na mesma sessão, o vereador Luís Carlos de Queiroz leu uma matéria vinculada em uma mídia impressa local onde o prefeito Asiel Bezerra, em entrevista, afirmou que tem sim medicamentos nas unidades. O vereador explicou apenas que leu a matéria para provocar uma reunião com o atual Secretário de Saúde Marcelo Costa, para explicar o que de fato ocorre nas Unidades de Saúde.

A reportagem do Jornal O Diário conversou com o Secretário Marcelo durante uma coletiva de impressa em seu gabinete na Secretaria de Saúde e indagamos sobre a questão dos medicamentos; ele disse que os remédios só podem ser entregues por profissionais capacitados (médicos) e não pelo administrativo. Ele explicou que nestas unidades (Zona Rural), por conta do desfalque de servidores, os médicos trabalham em dias alternados e pré-agendados, devido a isto, os medicamentos e curativos só são entregues/feitos exclusivamente quando o profissional médico capacitado estiver na unidade, sendo que nos outros dias a unidade fica sem estoque dos medicamentos. “No dia em que a médica for na consulta, que for acompanhado de enfermeiro, esse material vai acompanhar o profissional”, frisou Marcelo.