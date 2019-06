Agente flagra menores infratores furtando gasolina de dentro do pátio da Sec. de Trânsito

Bruno Felipe / Da Reportagem

O fato ocorreu no último sábado (01/06), por volta das 05h45. O agente relatou a PM que flagrou os dois elementos saindo do pátio da Secretaria Municipal de Transito pelo portão lateral com duas garrafas pet contendo gasolina e um par de retrovisores, sendo que os menores estavam também com dois capacetes. Na calçada da secretaria, também havia uma motocicleta Honda Fan que provavelmente temem fora furtada no interior da secretaria. O agente solicitou o apoio da PM; ao chegar no local a guarnição de imediato encaminhou os menores para a confecção do Boletim de Ocorrência’ e posteriormente levados para a Delegacia Judiciaria de Policia Civil para as providências que o caso requer. Os materiais furtados também foram encaminhados para a delegacia.

Perturbação: PM é acionada após morador incomodar vizinhos com som alto

A guarnição da PM foi acionada via 190 no último domingo (02/06), para atender uma ocorrência de perturbação do sossego alheio no bairro Boa Nova III. No local, a guarnição constatou que o som estava ligado e em volume alto. Em conversa com a vítima, a mesma relatou que o som está ligado desde a parte da manhã e que solicitou ao suspeito para abaixar o referido som, mas ele se negou por várias vezes. Ao ser abordado, o suspeito não acatou as ordens a ele direcionada e falou que a guarnição teria que ter mandado para adentrar na residência dele. Diante dos relatos, vítima e suspeito foram encaminhados para a DELPOL para esclarecimentos e providências que o caso requer.