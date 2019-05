Após 30 anos, Fundação Servir repassa Pinard para o Município

Bruno Felipe / Da Reportagem

Durante a Sessão Ordinária da última terça-feira (07/05), o vereador Mequiel Zacarias disse, no uso da tribuna, que os atendimentos da Casa Pinard poderiam ser suspensos nos próximos dias devido à falta de recursos necessários para atender novas crianças. Em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário, Mequiel disse que sempre acompanha os trabalhos da Fundação Servir desde o início do mandato e segundo ele, dentre os serviços que a Fundação presta é o atendimento a Casa Pinard que faz o acolhimento de crianças em situação de vulnerabilidade. O vereador explicou que a razão da suspensão dos atendimentos seria por conta de um dos convênios não estar sendo suficiente para manter os atendimentos da Casa. Segundo Mequiel, os recursos por parte da Prefeitura Municipal são insuficientes para a manutenção de estrutura, alimentação e pagamento dos funcionários. A fala do vereador deixou muitas pessoas que estavam no Plenário preocupadas com a situação.

A reportagem do Jornal O Diário apurou junto a Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura que a informação não confere, mas que haverá uma transição da Casa Pinard pela Fundação Servir para a Prefeitura. A Secretária de Assistência Social Luzmaia Quixabeira disse que recebeu um ofício a cerca de 30 dias da Fundação, comunicando que encerrariam o convênio com a Prefeitura e entregariam o abrigo para o município e a justificativa seria por dificuldades financeiras. Ela salientou ainda que a Fundação está com dificuldades não só com o convênio com a Prefeitura, mas também com demais convênios firmados. “Estaremos fazendo essa transição de uma forma muito tranquila, muito amigável e transparente, eu entendi a dificuldade”, disse Luzmaia em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.

A secretária chegou a procurar a Fundação para oferecer uma contrapartida aumentando o valor do convênio, porém, eles não aceitaram, pois a decisão já havia sido tomada junto ao conselho da unidade. Luzmaia salientou que a secretaria tem o interesse de passar futuramente a Casa para outras entidades assumirem. Ela frisou que os serviços de acolhimento não serão suspensos e que a Prefeitura dará sequência aos atendimentos. “Jamais será suspenso esse trabalho com as crianças, isso é uma irresponsabilidade de quem está divulgando isso, o município tem a responsabilidade e o compromisso de cuidar e proteger as nossas crianças”, disse ela. Questionada se a Prefeitura teria recursos para manter os atendimentos, Luzmaia disse que isso será prioridade dentro do município e caso não houver, poderá em conversa com o prefeito, fazer alguns possíveis remanejamentos. A cerimônia de transição acontecerá hoje (09/05), a partir das 08h00, na Casa Pinard.