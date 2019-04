Atenção produtores: Campanha de Vacinação contra a Febre Aftosa inicia no próximo dia 01 de maio

Bruno Felipe / Da Reportagem

No próximo dia 01 de maio dará início a primeira fase da Campanha de Vacinação contra a Febre Aftosa em todo o estado de Mato Grosso. De acordo com o Chefe do Indea de Alta Floresta, Anselmo Loose, o rebanho deve ser vacinado de mamando a caducando e a partir deste ano, a vacina passou a ser de 5ml para 2ml, com o intuito de diminuir a reação inflamatória dos animais e consequentemente a perda do produtor. Ele frisou que após a imunização de todo o rebanho é necessário trazer a nota fiscal e a lista de animais vacinados até a unidade do Indea para fazer a comunicação da vacina.

Lembrando que a aplicação é livre, ou seja, os próprios criadores com seus funcionários as executam, mas Anselmo orienta para que os produtores tomem muito cuidado com o manuseio da vacina, bem como cuidar em não injetar a vacina em local que esteja sujo, pois pode aumentar ainda mais a reação inflamatória. O Indea prevê a vacinação de aproximadamente 730 mil animais somente em Alta Floresta. Segundo Anselmo, há mais de 20 anos que o estado de Mato Grosso não tem manifestação da doença e em maio de 2021 será a última campanha de vacinação contra a febre aftosa no estado. Ele disse que nos últimos anos atinge-se um índice de mais de 98% de rebanhos vacinados em todo o estado, em Alta Floresta o índice vem atingindo 100%. “Isso é graças à colaboração do produtor que tem a conscientização da necessidade de imunizar o seu rebanho contra a febre aftosa”, disse Anselmo em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.

Ele orientou também sobre a vacinação contra a brucelose, que deve ser realizada sempre que houver na propriedade bezerras entre três e oito meses de idade. Existem duas etapas de vacinação contra brucelose durante o ano, a primeira etapa começa dia 01 de janeiro e termina em 30 de junho e a segunda etapa começa no dia 01 de julho com término em 31 de dezembro. O prazo para comunicação da vacinação termina no dia 10 do mês subsequente ao final de cada etapa (10/07 e 10/01) e o produtor deverá entregar uma via do atestado de vacinação contra brucelose para validação pelo INDEA. É valido ressaltar que a vacinação contra a brucelose é feita apenas uma vez na vida do animal. Neste caso, a vacinação só pode ser efetuada por Médico Veterinário Oficial ou Autônomo cadastrado no INDEA/MT. A Brucelose é uma doença transmissível ao homem. A presença desta enfermidade leva a quebra na produção animal e torna o produto da pecuária vulnerável a barreiras sanitárias, diminuindo sua competitividade no comércio internacional.