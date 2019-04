Segurança integrada: Polícia Militar e Corpo de Bombeiros deflagraram operação ‘Tiradentes- Adsumus’ em Alta Floresta

Bruno Felipe / Da Reportagem

O 9º Comando Regional da Polícia Militar e a 7ª Companhia do Corpo de Bombeiros de Alta Floresta deflagraram na manhã da última quarta-feira (24/04), a operação integrada “Tiradentes – Adsumus 2019”. Adsumus é uma palavra com origem no latim que significa “estamos presentes”.

A cerimônia de lançamento aconteceu na Praça do Avião e contou com a presença do Major BM Ranie P. de Souza, comandante regional da 7ª CIBM e do Tenente Cel. Adnilson Arruda, comandante do 9° CR/PM. A ação tem como objetivo prevenir e coibir crimes, bem como intensificar e assegurar a segurança para toda a população. A operação é em alusão ao patrono das polícias, Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes.

O Corpo de Bombeiros, durante toda a quarta-feira (24/04), realizou serviço de fiscalização mais intensa nas áreas de prevenção, efetuando vistorias nos alvarás dos diversos estabelecimentos comercias do município. De acordo com o Tenente BM Reis, para a realização da operação foram acionadas escalas extras com as guarnições, sendo que diariamente são 7 militares de serviço e foi incrementado mais 6 militares para esta operação. “Fizemos mais vistorias que o normal; a união entre Polícia Militar e Corpo de Bombeiros demostra a força que a segurança pública tem para a sociedade não apenas a de Alta Floresta, mas de todo o Estado”, disse Reis em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário. Já as ações da PM foram e serão voltadas principalmente na realização de barreiras e abordagens policiais, tendo como objetivo principal tirar os indivíduos de alta periculosidade do meio da sociedade.

Durante o início da operação diversas ocorrências foram atendidas. Por volta das 19h45 de quarta-feira (24), foi resgistrada uma ocorrência de queda acidental na rodovia MT-208. No local, a guarnição da PM se deparou com a motocicleta da vítima fora da pista e o Corpo de Bombeiros já havia conduzido a vítima ao Hospital Regional de Alta Floresta, onde ficou sob cuidados médicos. A reportagem do Jornal O Diário apurou que a operação durará uma semana.