16º Leilão Direito de Viver será realizado neste domingo

Bruno Felipe / Da Reportagem

Será realizado no próximo domingo (28/04), a partir das 12h00, no tatersal do Sindicato Rural, o 16º Leilão Direito de Viver em prol ao Hospital de Amor (antigo Hospital de Câncer de Barretos). Para este ano a expectativa dos organizadores é de superar mais de R$1 Milhão em arrecadação, assim como foi em anos anteriores.

O leilão é encabeçado pela “Comitiva do Bem”, um grupo formado por entidades, voluntários e clubes de serviço de Alta Floresta que mobilizam atos de solidariedade. Os membros da comitiva estão empenhados nos preparativos finais para a realização do grande evento, sendo que atualmente estão fazendo a arrecadação dos animais doados pela população. Neste ano foram mais de 600 animais doados e até esta quinta-feira (25/04), os membros da comitiva já haviam recolhido mais de 200 animais. “O leilão só existe porque a população em si abraça a causa, os doadores de alguma forma cada um contribui de um jeito e é assim que o leilão é realizado”, disse o Presidente do Leilão, Valdinei Pinto, em entrevista para o Jornal O Diário.

De acordo com ele, 95% das camisetas do leilão colocadas à disposição foram vendidas e o restante ficará exposto para a venda somente até hoje (26/04), na barraca de vendas no pátio da Igreja Matriz. Lembrando que toda a arrecadação será destinada ao Hospital do Amor para manutenção dos serviços e também para melhorar a qualidade do atendimento médico de pessoas que tratam o câncer. “Dedicação total para que nosso evento aconteça com o mais profundo êxito; o trabalho é incansável, estamos de sol a sol juntando os animais que a gente ganhou das doações e no domingo nós estaremos lá fazendo esse grande leilão e se Deus quiser vai ser um grande sucesso”, disse o coordenador do Hospital de Amor em Alta Floresta, Valmir Valverde, em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário. Vale frisar que o leilão será transmitido ao vivo para todo o Brasil através do Agro Canal.