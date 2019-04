Páscoa repleta de amor: OAB e Rotary Clube fazem doações de ovos de chocolate para crianças carentes de Alta Floresta

Bruno Felipe / Da Reportagem

Na última quinta-feira (17/04), a Caixa de Assistência dos Advogados (CAAMT) e a Comissão da Jovem Advocacia (COJAD) da 8ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Alta Floresta entregou aproximadamente 200 ovos de chocolate para crianças carentes do município através da campanha especial de páscoa “Seja o Coelho”. A campanha foi realizada graças ao apoio da população altaflorestense que fez a doação da maioria dos ovos.

Para a presidente da OAB, Lurdes Navarro, que esteve presente nas entregas, foi uma experiência incomparável “porque foi muito gratificante ver aquelas crianças vibrando, quando você abraçava as crianças sentia o coração pulsar forte”, complementou Lurdes em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário. De acordo com ela, foram arrecadados cerca de 200 ovos, sendo que parte deles foram entregues para as crianças estudantes da 1ª a 5º da Escola Estadual Ludovico da Riva (situada no bairro Vila Nova) e a outra parte entregue para as crianças do Projeto Cuida Bem De Mim.

Além da entrega dos ovos, os membros da OAB passaram uma mensagem de autoestima para todas as crianças, além de ter cobrado o bom comportamento deles dentro da sala de aula para que possam receber futuramente mais presentes. “As crianças precisam ser valorizadas é isso que conseguimos passar, que elas têm que ser estudiosas, obedecer ao pai e mãe, e ao professor na sala de aula”, salientou Lurdes. Ela prometeu retornar à instituição no Dia das Crianças para promover mais um encontro especial com os menores. “Foram muitos receptivos, as crianças são muito bacanas, a cidade tem que investir nessas crianças”, frisou Lurdes.

Em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário, a presidente do Rotary Alta Floresta Centro, Eudes Clarisse, disse que a entrega dos ovos durante o período da páscoa para as crianças do projeto Cuida Bem de Mim é feita há anos, mas graças à parceria com os membros da OAB mais crianças puderam ser agraciadas com os chocolates. “Foi muito bom, foi bem divertido, brincamos bastante com as crianças; a animação foi total”, salientou Eudes. Vale ressaltar que além dos ovos, foi repartido entre as crianças do projeto um ovo gigante de chocolate de cerca de 4 quilos.