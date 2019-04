Instrução sobre salvamento serão ministradas as mamães altaflorestenses pelos bombeiros em comemoração ao Dia das Mães;

Bruno Felipe / Da Reportagem

A 7ª Cia Independente do Corpo de Bombeiros Militar de Alta Floresta irá promover no próximo dia 11 de maio, no auditório da Câmara de Dirigente Lojistas (CDL), um evento especial em comemoração ao Dia das Mães. De acordo com o Tenente Gomes, neste dia os militares irão demonstrar na prática como as mamães podem realizar o salvamento do filho ou parente próximo em certas ocorrências.

As inscrições iniciam hoje (24/04) e vão até o dia 10 de maio, podendo ser realizadas diretamente no Batalhão do Corpo de Bombeiros, localizado no final da Rua B ou na CDL, localizada no setor C. “É fundamental ela ter o mínimo de conhecimento sobre esses tipos de ocorrências que podem ocorrer como o engasgamento, então se ela sabe o procedimento ela já vai de imediato ligar para o 193, solicitar o apoio e enquanto isso, fazendo os primeiros atendimentos”, disse Gomes em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.

Mas atenção: as vagas são limitadas! O Tenente Moraes disse que serão abertas apenas 100 vagas e no dia da ministração das instruções vão ser oferecidas algumas oficinas, onde as mulheres serão separadas em grupos para que o conhecimento seja mais aprofundado. “Cada uma vai poder interagir mais próximo, de fato fazer o procedimento e o bombeiro vai estar acompanhando para saber se está sendo feito da forma correta; esse tipo de dinâmica torna mais fácil o aprendizado”, concluiu ele.