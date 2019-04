Lista de novos dirigentes do PR é registrada na Justiça Eleitoral; partido já pensa em candidatura própria ao Executivo

Altair Nery / Da Reportagem

A nova composição da Executiva do PR – Partido da República, em Alta Floresta foi disponibilizada no “Sistema de Gerenciamento de informações partidárias – SIGIP” da Justiça eleitoral e aponta o empresário Eder Rodrigues Ribeiro (Edinho Paiva) como presidente da sigla em Alta Floresta.

Segundo Paiva, que disputou a prefeitura de Alta Floresta nas últimas eleições municipais pelo PSC e candidato a deputado estadual pelo PR no ano passado, o partido deverá ter candidato próprio ao Executivo Municipal, “não digo que esteja descartado o meu nome, mas o objetivo do partido agora é se organizar para a disputa eleitoral, nossa briga será pela candidatura própria, pode ser eu ou algum companheiro que venha a se destacar, o foco agora é montar um grande time para concorrer as eleições”, apostou.

Além de Paiva como presidente, na lista de dirigentes aparecem Rogério Sversutti da Silva como primeiro vice-presidente, Leandro André dos Santos como segundo- vice-presidente, Rosangela Padovani dos Santos como secretária, Robson Aparecido Gama das Neves como segundo secretário, Carlos Marcelo Favetti como primeiro tesoureiro e Arley de Carli como segundo tesoureiro. Antônio Versolino de Souza e Claudio Macena Janke são vogais e Clemente Francisco de Souza e Fátima Aparecida dos Santos são suplentes do diretório.