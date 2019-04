Unidades de Saúde de Alta Floresta iniciam vacinação contra o vírus da gripe em crianças e gestantes

Bruno Felipe / Da Reportagem

Iniciou ontem (10/04), em todo o Brasil, a 21ª Campanha de Vacinação contra a Gripe. A influenza ou gripe é uma infecção aguda do sistema respiratório com elevado potencial de transmissão. Atualmente, o Sistema Único de Saúde (SUS) oferta a vacina que protege contra os tipos A e B do vírus. Desde esta quarta-feira (10) até o dia 19 de abril serão mobilizados apenas os grupos prioritários de crianças e gestantes para a vacinação.

Em Alta Floresta algumas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) já iniciaram com o atendimento da vacinação. Na UBS do bairro Bom Jesus, por exemplo, a vacinação em crianças e gestantes iniciou no período vespertino. De acordo com a enfermeira Camila, 15 frascos contendo 150 doses da vacina foram enviados aquela unidade. O governo federal enviou aos estados 63,7 milhões de doses da vacina, de acordo com o Ministério da Saúde. A expectativa deste ano, segundo o Ministério, é de imunizar 58 milhões de pessoas até o dia 31 de maio.

Vale ressaltar que a partir de 22 de abril, todo o público-alvo da campanha poderá receber a dose. Fazem parte desse grupo os trabalhadores da saúde, povos indígenas, idosos, professores de escolas públicas e privadas, pessoas com comorbidades e outras condições clínicas especiais, jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, funcionários do sistema prisional e pessoas privadas de liberdade. Lembrando que existem no município algumas unidades de saúde que encontram-se sem profissionais para a aplicação da vacina, principalmente nas unidades localizadas na grande Cidade Alta.

O Ministério da Saúde divulgou recentemente que houve alteração de duas cepas na vacina, em relação ao ano passado. Por isso, recomenda que os grupos selecionados, ainda que já tenham sido imunizados anteriormente, recebam a nova dose este ano.