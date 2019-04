Suplementação garante quase 6 milhões de reais em emendas para Alta Floresta

Altair Nery / Da Reportagem

O asfaltamento no Jardim Guaraná (1 e 2) e no Jardim das Flores, ambos no “grande Cidade Alta”, está garantido graças a duas emendas parlamentares atribuídas aos deputados Carlos Bezerra (R$ 2.245.306,51) e Victório Galli (R$ 796.666,67), após aprovação de projeto de autoria do Executivo de suplementação orçamentária. As duas verbas estariam garantidas, esperando unicamente a aprovação de uma proposta de suplementação orçamentária que estava tramitando na Câmara de Vereadores em regime normal. Na segunda-feira, 08, foi pedido “urgência especial”, que em tese poderia ser votado na sessão da última terça-feira, mas aconteceu ontem ao meio dia após uma sessão extraordinária. Na mesma sessão foi aprovada suplementação na ordem de 1,7 milhão de reais na área da saúde, cujos recursos já estão nas contas do município desde o ano passado.

A líder do prefeito na Casa de Leis, vereadora Cida Sicuto comemorou a aprovação da matéria que irá garantir uma agilidade necessária para que a prefeitura realize, especialmente no caso do asfaltamento, os procedimentos licitatórios para que o beneficio chegue ao destino. “Esse dinheiro (asfalto) ainda não está depositado, dependia dessa votação de hoje para dar continuidade, em relação ao projeto da saúde, nós já temos o dinheiro em conta aonde nós já temos o dinheiro depositado”, afirmou dizendo que o recurso será utilizado com várias finalidades , dentre elas a aquisição de um veículo e uma ambulância e “outros equipamentos” para a saúde.