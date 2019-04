Cultura faz chamamento de artistas que atuam em Alta Floresta para atualização de cadastro

Bruno Felipe / Da Reportagem

A Secretaria de Esporte, Cultura e Juventude de Alta Floresta, por meio do Diretor de Cultura Kauan Lima, está fazendo o chamamento de artistas do município para se cadastrarem junto a Cultura. Este cadastramento faz parte do processo de atualização dos artistas que moram e atuam no município.

O nome de todos que fizerem o cadastro será lançado também no CADASTUR que é o Sistema de Cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor do turismo, permitindo o acesso a diferentes dados sobre os prestadores de serviços turísticos cadastrados. “Então o turista que vir para cá já vem sabendo o que irá consumir aqui na área cultural, esse cadastro é para atualizar todos os artistas do município”, salientou Kauan em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.

De acordo com Kauan, a Diretoria de Cultura terá uma página própria na rede social ‘Instagram’ e todos os artistas que se cadastrarem serão expostos lá para divulgação de seus trabalhos. O diretor afirmou que alguns artistas já foram cadastrados e ele pede para aquele artista que ainda não se cadastrou que compareça no Centro Cultural Helena da Riva (Praça do Avião) para preencher a ficha de cadastro, colocando o nome completo, endereço, número de telefone e a área a qual atua.

“Isso é bom para o artista porque ele vai estar divulgando e as pessoas de fora vão estar conhecendo o trabalho, e é bom para nossa cidade, porque nossa cidade tem uma diversidade cultural muito grande”, disse Kauan. Ele ressaltou que assim que o cadastramento estiver concluído fará a divulgação da quantidade de artistas que foram cadastrados.