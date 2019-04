Criança vítima de bullying em transporte escolar de Alta Floresta está sendo acompanhada por psicóloga; caso foi encaminhado ao MP

Bruno Felipe / Da Reportagem

O Conselho Tutelar de Alta Floresta realizou na tarde de ontem (11/04) uma reunião entre membros da Secretaria Municipal de Educação juntamente com todos os pais e/ou responsáveis das crianças que aparecem em um vídeo praticando atos de bullying contra um menor durante o transporte escolar. O vídeo foi divulgado recentemente e compartilhado diversas vezes nas redes sociais. Nas imagens é possível perceber que o menor, de aproximadamente 8 anos de idade, é alvo de zombaria pelos demais colegas e ainda é incomodado diversas vezes com passadas de mão em sua cabeça.

De acordo com a conselheira Irene Maria, foi comprovado que houve sim bullying, porém, os pais afirmaram que as atitudes não passaram de uma simples brincadeira de criança. Contudo, o caso foi encaminhado para o Ministério Público o qual fará as avaliações e posteriormente as devidas punições aos envolvidos.

Durante a reunião, os pais foram orientados pelo Conselho quanto a como proceder com as crianças em casos de violências no âmbito escolar. Vale ressaltar que um adolescente estudante da escola Furlani da Riva que aparece nas imagens disse as conselheiras que não praticou nenhum bullying contra o menor, mas que apenas tentou apartar as discussões.

A responsável pela criança vítima do bulling disse que não foi a primeira vez que o menor reclamou de atitudes de violência praticada pelos colegas. Irene afirmou que devido ao bullying, o menor está sendo acompanhado por uma psicóloga do Cras de Alta Floresta.