‘Boliche Solidário’ será realizado em prol da APAE de Alta Floresta

Bruno Felipe / Da Reportagem

Visando a arrecadação de alimentos, será realizado no próximo domingo (14/04), o ‘Boliche Solidário’ em prol a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Alta Floresta. O evento será aberto para toda a população e cada equipe poderá conter até 6 participantes. Lembrando que não será cobrado nenhum valor em dinheiro, porém, cada participante das equipes terá que levar dois quilos de alimentos não perecíveis para poder jogar durante uma hora.

Os interessados deverão fazer a inscrição no próprio Boliche, localizado na Avenida Ariosto da Riva, ou através do telefone 66 99238-9179, falar com Pamela. As disputas iniciarão as 09h00 e as vagas serão preenchidas conforme a quantidade de equipes inscritas. “Nós temos uma grande dificuldade na questão de alimentos sempre, então por isso fizemos essa parceria. Então domingo é o dia de brincar no boliche e colaborar com a APAE”, disse a diretora da APAE/AF, Adriana Moura, em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário. Ela ressaltou que a APAE fará também a venda de doces durante todo o domingo e o recurso arrecadado será revertido para demais ações da instituição.