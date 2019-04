Visando máxima segurança, novo Sistema de Monitoramento Colaborativo é implantando em Alta Floresta

Bruno Felipe / Da Reportagem

Um novo sistema de monitoramento colaborativo foi implantado em Alta Floresta nos últimos dias e a novidade vem chamando a atenção de muitos moradores. O projeto prevê um sistema formado por câmeras de monitoramento de maneira coletiva, ou seja, implantado por vizinhos que se juntam para financiar o sistema, propiciando assim um maior custo benefício.

De acordo com o proprietário da ‘Máxima Segurança’ (empresa que fornece o serviço), Marcos de Freitas, neste sistema uma câmera é colocada numa posição que privilegie de 3 a 4 moradores e cada um deles terá disponível em seu celular um aplicativo, o qual poderá acessar em tempo real as imagens colhidas pela câmera de segurança e também com muita eficiência, voltar e ver tudo o que já foi gravado. Ele ressaltou que no app, existe ainda o ‘botão pânico’, que nada mais é do que um botão para alertar quaisquer suspeitas aos moradores participantes do sistema. O alerta é disparado em todos os dispositivos cadastrados. As imagens são capturadas em alta definição e ficam armazenadas por até 7 dias. Todo o sistema, incluindo a câmera de segurança, sai por apenas R$ 49,90 mensais (por residência).

Segundo Marcos, o sistema já foi implantado em dois bairros do município e os moradores deste dois pontos aprovaram o sistema. “Nós fizemos um projeto piloto e todos estão satisfeitos”, disse Marcos em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário. Segundo ele, nos bairros que o sistema já está em funcionamento, houve redução de aproximadamente 95% no índice de criminalidade. “O que tem de melhor hoje em termos de segurança colaborativa nós estamos oferecendo aqui para Alta Floresta”, frisou.

Para adquirir, ou sanar quaisquer dúvidas sobre o Sistema de Monitoramento Colaborativo é só entrar em contato através dos números de telefone (66) 99991.1224 ou 3521.3380.