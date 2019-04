JMD Urbanismo e Família Arpini doam área para a construção da nova sede da OAB em Alta Floresta

Bruno Felipe / Da Reportagem

Foi realizada de forma oficial, na manhã de ontem (02/04), no Cartório Dalla Riva, a assinatura de doação de terreno para a construção da nova sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Alta Floresta. A doação foi realizada de forma direta pela JMD Urbanismo e Família Arpini que já realizaram a doação de terreno para a construção das novas sedes da Defensoria Pública e do Fórum, este através de antecipação de área. “Para nós é uma felicidade muito grande porque além de estarmos fortalecendo uma nova centralidade urbana, nós também estamos contribuindo com Alta Floresta mais uma vez no sentido de melhorar com prédios novos que vai atender melhor a população, então estamos felizes e virá mais novidades por aí”, disse o empresário Rodrigo Arpini em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.

A assinatura da escritura pública contou com a presença dos representantes da JMD Rodrigo Arpini e Douglas Aripini, do gestor comercial Joel Ricardo Bedin, do prefeito municipal Asiel Bezerra e da atual presidente da OAB, Lurdes Navarro. Para a reportagem do Jornal O Diário, Lurdes disse que a doação representa um grande avanço para o município “Nós temos que alinhar com a seccional para podermos pensar já nas futuras construções que acontecerão lá; é bem inteligente o projeto deles, pois além do Fórum, automaticamente a OAB tem que ficar por perto, facilita para todo mundo”, disse Lurdes.

O terreno doado possui 1.000m² e fica localizado no ‘Aquarela Hamoa’, um novo bairro totalmente planejado que está se tornado a nova centralidade urbana de Alta Floresta. Visando a agilidade para a construção da nova sede, Rodrigo ressaltou que além da doação de área, o empreendimento também fez a doação dos projetos construtivos. “É uma área boa, acreditamos que dá de fazer uma sede bem legal, hoje os projetos são bem modernos; vai ficar um polo jurídico centralizado, todos os órgãos próximos”, frisou Rodrigo. Ele ressaltou que todo o processo de doação só foi concluído graças, também, ao esforço do ex-presidente da OAB, Celso Reis, que sempre buscou a ampliação e valorização do município. “Foi um cara importantíssimo para que isso acontecesse; junto com a gente pensou numa nova centralidade urbana e também no desenvolvimento da cidade”, concluiu Rodrigo.