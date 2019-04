Carreta do Hospital de Amor: Com auxílio dos estudantes de enfermagem do SECITEC e acadêmicos da Uniflor, primeiro dia de atendimento foi um sucesso

Bruno Felipe / Da Reportagem

Desde esta terça-feira (02/04), a Carreta de Prevenção do Hospital de Amor, que está estacionado na sede do Rotary Clube, está realizando atendimentos para pacientes que se cadastraram para realizar testes de Mamografia, Papanicolau e de Próstata através do sangue. Desde a triagem até o final dos atendimentos, toda a organização dos documentos e cadastramentos foram e estão sendo realizadas pelos estudantes do curso técnico em enfermagem do SECITEC juntamente com os acadêmicos do curso de enfermagem da Uniflor, orientados pela enfermeira e professora Fernanda Futata.

De acordo com Fernanda durante todo o dia foram realizados aproximadamente 160 exames, sendo 60 de mamografia, 50 de Preventivo e 48 de PSA (Próstata). Ontem e hoje (03/04), os atendimentos estão sendo feitos especificamente com a comunidade altaflorestense, sendo que a partir do próximo dia 04, a carreta começa a atender os pacientes dos municípios vizinhos, iniciando com Carlinda.

No dia 05, serão atendidos os pacientes de Cotriguaçu, no dia 08 de Nova Guarita, dia 09 Terra Nova do Norte, dia 10 Nova Monte Verde, dia 11 Marcelândia e dia 12 Apiacás; os atendimentos para os pacientes de Alta Floresta voltam a acontecer a partir do dia 25. “O atendimento foi muito melhor do que eu esperava porque o município é a primeira vez que recebe esta carreta, mamografia é novidade, então foi bem satisfatório e prazeroso o atendimento, além de muito gratificante”, disse a enfermeira do Hospital de Amor, Elaine Xavier, em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.

Lembrando que no dia 28 de maio acontecerá no Tatersal do Sindicato Rural o 16º Leilão Direito de Viver em prol ao Hospital de Amor de Barretos. De acordo com o presidente do leilão, Valdinei Pinto, os atendimentos da carreta permanecerão até o último dia do mês, porém, só serão atendidas as pessoas que já passaram pela triagem; perguntado sobre se abriria novas vagas, ele ressaltou que só saberá responder quando 50% dos atendimentos dos pacientes dos outros municípios tiverem sido feitos. “Se começar a sobrar vagas, vamos estender para Alta Floresta, caso contrário só os cadastrados mesmo”, disse ele em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.