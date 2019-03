Vereadores aprovam contas do Executivo Municipal referente ao ano de 2017

Bruno Felipe / Da Reportagem

A Câmara Municipal de Vereadores aprovou, durante a sessão ordinária de ontem (26/03), as contas anuais do Governo Municipal de Alta Floresta, relativas ao exercício de 2017. Apesar da maioria dos vereadores terem votados a favor da aprovação, as contas do Executivo obtiveram três votos contrários, sendo dos parlamentares Elisa Gomes (PDT), Dida Pires (PPS) e Mequiel Zacarias (PT).

Vale ressaltar que o Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE) já havia emitido parecer prévio contrário as contas do governo municipal, sob responsabilidade do prefeito Asiel Bezerra. Neste parecer, foram apontadas irregularidades, inclusive relacionadas ao descumprimento da lei de responsabilidade fiscal, especialmente quanto ao descumprimento dos limites de folha. “Meu voto foi contrário porque eu avalio que a forma com que esta gestão tem trabalhado com seus recursos, ela é ineficiente. Por exemplo, em 2017 mais de 60% de recurso foi gasto com folha de pagamento, logo a gente afeta o que vai ser de investimento”, explicou Mequiel em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.

A maioria dos parlamentares que votaram a favor das contas justificaram, durante seus pronunciamentos na tribuna, que o fato de não aprovar as contas poderia trazer prejuízos para o município, como grandes empresas não quererem trazer investimentos para Alta Floresta. “Não podemos mostrar para o mundo os nossos problemas, temos que mostrar para o mundo as nossas coisas boas e aqui tem muito, somos o polo da agricultura, somos o maior produtor na área de gado; vamos ajudar Alta Floresta”, disse o vereador Marcos Menin (DEM), durante sua fala na tribuna.