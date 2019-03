Confirmada: 32ª edição da ExpoAlta será realizada em 2019

Bruno Felipe / Da Reportagem

Uma notícia anunciada na Câmara Municipal de Vereadores pegou todos que estavam presentes no Plenário Arnaldo Corcino da Rocha de surpresa, o vereador Marcos Menin confirmou que ainda neste ano será realizada em Alta Floresta a 32° edição da ExpoAlta, através de uma empresa privada.

A famosa e tradicional festa agropecuária deixou de ser promovida desde o ano passado quando o Sindicato Rural anunciou, ainda na última edição de 2017, o seu fim, sendo definido após diversas reuniões da diretoria que foram realizadas ao longo de 2017 e início de 2018, onde foi discutido um novo olhar sobre os expositores, industriários e produtores da pecuária e da agricultura optando por focar na TECNOALTA. O presidente do sindicato Walmir Coco havia ressaltado que o evento estaria a disposição para ser terceirizado por empresas particulares que se mostrarem interessadas.

De acordo com o parlamentar Menin, a edição deste ano será nos mesmos moldes das exposições anteriores, com atrações musicais e o tradicional rodeio. Ele ainda não quis divulgar informações detalhadas sobre qual seria a empresa organizadora, porém, no próximo mês haverá a divulgação oficial do evento o qual será anunciado qual empresa está promovendo o evento e os artistas que irão se apresentar nos shows, bem como as demais atrações. Uma coletiva de imprensa será marcada para a divulgação do evento.

Menin disse que desta vez, nenhum recurso público/político será utilizado para a realização da festa agropecuária. Segundo ele, serão cinco dias de exposição. Além disso, no último dia será realizado um Mutirão da Cidadania. “É um espetáculo maravilhoso em termos de cidadania, então pode esperar que vai vim um dos melhores shows para Alta Floresta, na grade de quatro shows, pode ter certeza que dois são de níveis nacionais”, salientou Menin em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.