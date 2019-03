Audiência Pública será realizada para debater soluções para as péssimas condições das rodovias estaduais

Bruno Felipe / Da Reportagem

Será realizada no dia 22 de abril, na Câmara Municipal de Vereadores de Carlinda, uma Audiência Pública com a presença de todos os prefeitos e vereadores dos municípios de Alta Floresta, Nova Santa Helena, Colíder, Nova Canaã, Carlinda, Paranaíta, Apiacás, Nova Monte Verde e Nova Bandeirantes, além de deputados, senadores, governador e vice-governador, para debater e alavancar soluções para a situação das rodovias estaduais, principalmente as MT’s 320 e 208, que encontram-se em situação de calamidade pública, devido a elevada quantidade de buracos e crateras, bem como a falta de sinalização, que dificulta a trafegabilidade nestas rodovias.

A audiência foi marcada através do requerimento n° 003/2019, de autoria do parlamentar Manoel Rodrigues (PSD), de Carlinda. Segundo ele, tampar os buracos não será uma solução definitiva, é necessário um asfalto de qualidade. “Nós estamos vivendo muitos sofrimentos, de vidas que estão indo embora, exatamente por causa de tanto buraco, tanta cratera e tanto desmazelo do governo do estado, por isso estamos mobilizando toda a sociedade para participarem dessa audiência pública, convidamos a todos para buscar soluções”, explicou Manoel em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.

O presidente da Câmara dos Vereadores de Carlinda, Francisco Robério, disse que vive na região a cerca de 32 anos e nunca viu nada acontecer em relação a melhorias do asfalto das rodovias, por conta disso, para ele, a audiência é uma das mais importantes a ser realizada. “Vamos debater junto com a população e contamos com a presença de todos para que possamos resolver de uma vez por todas esse grande problema que afeta nossa região”, disse Francisco em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.