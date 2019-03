SISCOS agora está em novo endereço

Bruno Felipe / Da Reportagem

Desde a semana passada o SISCOS (Sistema de Comercialização Solidária) está em novo endereço: anexo a Casa do Artesanato, localizada na Praça Cívica. Na última quarta-feira (13/03), houve a abertura do novo espaço que contou com apresentações musicais, com a presença da cantora Aline Dias, além de exposição de pinturas em tela. Na ocasião, já houve a entrega de alguns alimentos que os consumidores haviam comprado através da internet.

O SISCOS é um empreendimento de economia solidária que objetiva aproximar consumidores e produtores, criando uma rede de serviços que valoriza o comércio justo e o consumo responsável e que contribui de um lado para o acesso a alimentos e produtos de qualidade e de outro para o aumento de renda das famílias trabalhadoras. Todo o processo de compra e venda é feita online pelo site do Siscos através do link http://www.siscos.com.br. A partir de agora, a entrega dos produtos acontecerá nas quartas-feiras no período vespertino entre 16:00 e 18:30 horas, na Casa do Artesanato e não mais no Instituto Ouro Verde, onde era feito anteriormente.

O SISCOS nasceu baseado numa visão de economia, na qual a organização do trabalho está a serviço do ser humano e da vida, onde os produtos não se caracterizam como uma mera mercadoria, mas sim incorpora valores e princípios comprometidos com a ética, a natureza, a solidariedade, a saúde, a não exploração do trabalho e a equidade, caracterizando o que chamamos de “Desenvolvimento Sustentável”. Em relação aos produtores vale ressaltar que toda a produção é agroecológica ou em transição. Além disso, são trabalhos e produções familiares. Para os produtores, o SISCOS é um complemento de renda e não o único canal de comercialização.

Já em relação aos consumidores de produtos, é necessário estarem articulados e envolvidos em coletivos de consumo. Além disso, a comercialização dos produtos do SISCOS deve ser baseada em venda direta ao consumidor, sendo que, depois de comprados os produtos, os mesmos não poderão ser revendidos na mesma apresentação da compra.