Legislativo comunica que Portal Transparência está funcionando em novo servidor

Bruno Felipe / Da Reportagem

A Câmara Municipal de Alta Floresta, por meio do endereço eletrônico www.altafloresta.mt.leg.br, informou, para efeitos de publicidade e transparência, que está concluindo a transferência do ‘Portal da Transparência’ para outro servidor, porém, ainda restam alguns ajustes para serem finalizados por parte da empresa responsável. Devido a isso, o internauta pode encontrar certas dificuldades para acessar o portal. Segundo o comunicado, a mudança feita será para melhorar o acesso dos interessados ao portal já que o novo servidor possui qualidade superior se comparado com o antigo.

Vale lembrar que estão sendo adotadas todas as providências necessárias para normalizar o acesso às informações do Poder Legislativo Altaflorestense, conforme prevê a Lei de Acesso a Informação nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Para tanto foi aberto o chamado nº 200292 solicitando que a empresa ‘Ágili Software Brasil’ proceda com todos os procedimentos afim de reestabelecer o acesso ao Portal da Transparência.