Após sucesso na 9ª Edição da ExpoFlor, Lions Clube irá desenvolver projeto de jardinagem no Lar dos Idosos

Bruno Felipe / Da Reportagem

Foi realizada no último final de semana, no estacionamento do Del Moro, a 9ª Edição da ‘Expo Verde e Flor’ que consiste em uma feira de plantas ornamentais e frutíferas, além de flores, que uma empresa do município de Holambra, em SP, traz a Alta Floresta para serem comercializadas, sendo que o evento é promovido pelo Lions Clube de Alta Floresta há cerca de dez anos.

De acordo com os organizadores, a edição deste ano foi um sucesso tendo em vista que a maioria das 200 espécimes diferentes, que ficaram a disposição para a comercialização dos altaflorestenses, foram vendidas. “Em mais um ano foi um sucesso, pois a população de Alta Floresta compareceu todos os dias para apreciar as plantas que ali estavam expostas e também adquirir aquelas que elas mais apreciaram”, disse o vice-presidente Claudinei Prado em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.

Vale ressaltar que partes da renda arrecadada na feira serão revertidas à projetos e campanhas beneficentes promovidas pelo clube, citamos a Copa Gatinho: evento esportivo destinado aos atletas infanto-juvenil; e também a Campanha da Visão. Segundo Claudinei, o evento deste ano teve um sucesso maior porque mantiveram um grande estoque de flores, sendo que o movimento de pessoas no local foi intenso em todos os cinco dias de feira.

Vale ressaltar que as plantas que não foram comercializadas, neste ano, serão fornecidas para embelezar um jardim no Hospital Regional. Além disso, o Lions está desenvolvendo um projeto para fazer uma jardinagem no Lar dos Idosos, ao qual ainda está sendo estudado.