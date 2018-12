Lançado período de inscrições do Processo Seletivo da Educação para 2019

Bruno Felipe / Da Reportagem

A Prefeitura Municipal através da Secretaria de Educação abriu no dia 11 de dezembro o Edital de Processo Seletivo da Educação para o ano de 2019, que estará recebendo as inscrições até às 23 horas e 59 minutos do dia 25 de dezembro de 2018 para contratação temporária (Zona Urbana e Zona Rural) de Professores com habilitação em Pedagogia (Educação Infantil, Anos Iniciais e Atendimento Educacional Especializado (AEE) – Sala de Recursos Multifuncionais), e Professores do Ensino Fundamental (Anos Finais) com habilitação em Artes, Ciências Biológicas, Educação Física, Ensino Religioso, História, Geografia, Inglês, Filosofia, Letras e Matemática, para atuar nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.

Educação Física, Artes, História, Geografia, Inglês, Ciências e Ensino Religioso, para atuar com carga horária máxima de 40 horas, na zona urbana ou na zona rural. Na função de Apoio Administrativo Educacional: Limpeza/Motorista Escolar/Nutrição Escolar/Vigia com carga horária máxima de 30 horas. Na Função de Técnico de Desenvolvimento da Educação Infantil (TDEI), Auxiliar de Alunos com Deficiência (só Zona Urbana) e Técnico Administrativo Educacional (TAE) (só Zona Urbana) com carga horária máxima de 30 horas.

De acordo com a secretária de educação Maria Iunar, o Processo Seletivo 284/2018 tem o objetivo de atender situação excepcional de interesse público devido à ausência de pessoal efetivo para atender a demanda. Segundo ela, a prova objetiva está prevista para ser realizada no dia 20 de janeiro. Para maiores informações, os interessados podem ter acesso ao edital através do endereço eletrônico www.altafloresta.mt.gov.br.

Vale lembrar que o valor da inscrição é de R$ 45,00 para Nível Fundamental, R$ 65,00 para Nível Médio e 85,00 para Nível Superior. Lembrando que será admitida a inscrição somente via Internet, pelo site www.altafloresta.mt.gov.br, solicitada dentro do período previsto.